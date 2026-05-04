شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط احتفالية تسليم جوازات السفر وتأشيرات الحج وملابس الإحرام لـ322 حاجًا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج 1447هـ / 2026م.

حضور تنفيذي وديني موسع

أُقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، ونظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة الحج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية.

برامج تأهيل وتدريب للحجاج

بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض حول آليات اختيار مشرفي الحج والبرامج التدريبية والتوعوية التي نُفذت لتأهيل الحجاج قبل السفر، بما يضمن أداء المناسك بشكل منظم وآمن.

رسالة المحافظ للحجاج

قدم محافظ أسيوط التهنئة للحجاج الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مؤكدًا حرص الدولة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لحجاج بيت الله الحرام منذ المغادرة وحتى العودة.

تنسيق متكامل لخدمة الحجاج

أشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لاستكمال تجهيز بعثة الحج وتوفير الدعم الإداري والطبي، بما يضمن تيسير أداء المناسك.

استعدادات كاملة من التضامن الاجتماعي

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط الانتهاء من جميع الاستعدادات التنظيمية لسفر الحجاج، موضحًا أن العمل يتم وفق خطة تشمل تسليم المستلزمات ومراجعة البيانات وتسكين الحجاج ضمن أفواج منظمة.

برامج توعوية من وزارة الأوقاف

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط تنفيذ برامج إرشادية مكثفة للحجاج، تضمنت شرح مناسك الحج والتنبيه على الأخطاء الشائعة، مع التركيز على الالتزام والانضباط أثناء أداء الشعائر.

تفاصيل القرعة وأفواج السفر

يُذكر أن قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط أسفرت عن فوز 322 حاجًا، إلى جانب اختيار 7 مشرفين، على أن يتم سفر الحجاج على ثلاثة أفواج اعتبارًا من 13 مايو 2026.