شدد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر منشورا بصفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" على أن مريض السكري لا يجوز له التوقف عن تناول أدوية السكر أو الإنسولين بشكل مفاجئ، إلا تحت إشراف مباشر من طبيب متخصص، تجنبا لحدوث مضاعفات صحية خطيرة.

ماذا عن أدوية القلب والكوليسترول؟

بالنسبة لمرضى القلب، فإن أدوية الكوليسترول تمثل جزءا أساسيا من خطة العلاج، وإيقافها دون استشارة الطبيب يزيد من خطر التعرض لمشكلات صحية كالأزمات القلبية.

لماذا لا يُسمح بإيقاف العلاج الكيماوي دون استشارة الطبيب؟

مرضى السرطان أيضا مطالبون بالالتزام الصارم بخطة العلاج، ولا يُسمح بإيقاف العلاج الكيماوي إلا بقرار من طبيب الأورام، نظرا لحساسية الحالة وتأثير العلاج على مسار المرض.

هل يغني النظام الغذائي عن الدواء؟

رغم أهمية النظام الغذائي الصحي في الوقاية من الأمراض، فإنه ليس بديلا عن العلاج الدوائي بعد الإصابة، التغذية تعزز الصحة، لكنها لا تغني عن الدواء عند الحاجة.

