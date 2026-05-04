اتحاد المعاشات: النظام الجديد للصرف غير قادر على التعامل مع قاعدة البيانات

كتب : حسن مرسي

10:23 م 04/05/2026

أكد كمال السيد، رئيس اتحاد المعاشات، أن تعديل قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق عليه مجلس النواب لم يمس مشاكل أصحاب المعاشات العاجلة.

وأوضح السيد، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على قناة "الشمس"، أن القانون رفع الزيادة السنوية من 6.4% إلى 7%، ومد مدة السداد إلى 55 سنة.

وأضاف رئيس اتحاد المعاشات أن النظام الجديد للصرف (CRM) غير قادر على التعامل مع أضخم قاعدة بيانات في الشرق الأوسط، لأن كفاءته أقل من حجم التعاملات اليومية التي تقترب من التريليون.

وأشار كمال السيد إلى أن المشكلة بدأت من 24 فبراير حتى 21 أبريل، حيث كان النظام فاشل وشبه واقف، والشركة المنفذة ورطتهم بعدم إجراء اختبارات كافية.

وكشف أن أغلب أصحاب المعاشات توجهوا للصرف بعد الرسائل الآلية لكنهم لم يجدوا أموالا، بينما صرفت أعداد قليلة جدًا، مشددًا على أن الحل هو العودة للنظام القديم KICS، واتخاذ قرار جريء من رئيس الهيئة.

كمال السيد قانون التأمينات سيستم المعاشات

