سطر الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا الرياضي تاريخًا جديدًا، بعد صعوده إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، ليشارك بين الكبار في واحدة من أقوى البطولات المحلية.

موسم استثنائي ومشوار ناجح

وقدم الفريق هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني محمد شعبان وجهازه المعاون، أداءً مميزًا، حيث تصدر جداول التصفيات، قبل أن يتأهل إلى الدورة المجمعة الأخيرة بعد مشوار طويل من المنافسات القوية.

الفوز في المباراة الحاسمة

وتمكن فريق المنيا من حسم بطاقة الصعود بعد الفوز على فريق بورسعيد بنتيجة 26 / 22، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداءً قويًا وتألقًا واضحًا من لاعبي المنيا منذ اللحظات الأولى.

تهنئة من إدارة النادي

وتقدم المحاسب عاطف عبد الجابر، رئيس مجلس إدارة النادي، بالتهنئة للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أنهم قدموا موسمًا قويًا واستحقوا الصعود بجدارة، بعد التزام وجهد كبير طوال الموسم.

كما هنأ الدكتور مصطفى فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف على النشاط الرياضي، الفريق على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الصعود جاء نتيجة عمل متواصل لعدة أشهر.

الجهاز الفني لفريق كرة اليد

وضم الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي المنيا هذا الموسم كلًا من:الكابتن محمد شعبان رئيس الجهاز الفني، الكابتن أحمد راضي مدرب عام، الكابتن وائل أبو الليل مدرب حراس مرمى، الدكتور أحمد مؤمن مخطط أحمال، الدكتور محمود عواد أخصائي إصابات الملاعب والتأهيل، الكابتن أحمد عبد العزيز مدير إداري، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى فتحي يونس نائب رئيس النادي.