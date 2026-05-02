أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن قطع المياه عن قرية ودير جبل الطير بمركز سمالوط اليوم السبت، لمدة 8 ساعات متواصلة.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وذلك نظرًا لأعمال تطهير الخزان الأرضي والخزانات العلوية ضمن خطة الصيانة الدورية.

وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب مجانًا إلى المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنها ناشدت المواطنين وأصحاب المنشآت الحيوية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير بدائل للمياه خلال فترة الانقطاع

وأشارت الشركة إلى أن فرق الطوارئ ستكون متواجدة لتلبية احتياجات الأهالي في حال وجود أي طارئ، مع التأكيد على سرعة إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير في الموعد المحدد.

دعوة للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات

كما دعت الشركة المواطنين إلى تخزين كميات كافية من المياه قبل موعد الانقطاع، لتجنب أي تأثير على الأنشطة اليومية والخدمات الأساسية خلال فترة توقف الخدمة.