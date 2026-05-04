خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)

كتب : حمدي سليمان

08:24 م 04/05/2026
    خروج جرار قطار بضائع عن القضبان ببني سويف
شهدت مدينة بني سويف، مساء اليوم الاثنين، واقعة خروج جرار قطار بضائع عن القضبان، أمام مزلقان الشاملة بوسط المدينة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

تفاصيل الواقعة

xتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بخروج جرار أحد قطارات البضائع، القادم من القاهرة إلى أسوان، عن مساره أثناء مروره بمنطقة مزلقان الشاملة.

تحرك سريع لاحتواء الموقف

على الفور، انتقلت فرق الطوارئ والفنيون التابعون لهيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث، وتم الدفع بمعدات الرفع اللازمة لإعادة الجرار إلى القضبان، مع البدء في فحص الأسباب الفنية المحتملة للواقعة.

انتظام الحركة تدريجيًا

اتخذت الجهات المختصة إجراءات عاجلة لإعادة تسيير حركة القطارات بشكل تدريجي، مع التأكيد على أن حركة قطارات الركاب لم تتأثر بشكل كبير، نظرًا لأن الحادث يتعلق بقطار بضائع.

تحقيقات لكشف الأسباب

تجري الجهات المعنية تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحادث، وفحص حالة القضبان وأنظمة التشغيل في موقع الواقعة، لتحديد الأسباب الدقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

بني سويف خروج قطار عن القضبان جرار قطار بضائع مزلقان الشاملة حوادث القطاات

