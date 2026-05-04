تسلمت مكتبة الإسكندرية إهداءً رفيع المستوى من مكتب رئيس جمهورية كرواتيا، يتمثل في نسخة طبق الأصل من كتاب "Misal Po Zakonu Rimskog Dvora" المطبوع عام 1483، والذي يُعد أول كتاب طقسي مطبوع في أوروبا بلغة ونصوص غير لاتينية باستخدام الخط الغلاغولي.

ندوة دولية حول ترميم المطبوعات النادرة

جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة جمهورية كرواتيا بالقاهرة، اليوم الإثنين، بعنوان "إحياء الأصداء: ترميم المطبوعات المبكرة"، بحضور وفد رسمي رفيع من الرئاسة الكرواتية وعدد من الخبراء الدوليين.

أحمد زايد: التراث ذاكرة الشعوب ومعمل الترميم الأفضل في مصر

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن التراث يمثل ذاكرة الشعوب ويجب الحفاظ عليه باعتباره وسيلة للتواصل بين الأجيال، مشيرًا إلى أن الترميم هو العملية التي تمنح المخطوطات النادرة فرصة للاستمرار.

واستعرض زايد إنجازات معمل الترميم بالمكتبة، الحاصل على جائزة أفضل معمل في مصر عام 2015، ودوره في إنقاذ مجموعات دولية من بينها الآثار الإسلامية في الكويت ووثائق قناة السويس.

روابط تاريخية بين مصر وكرواتيا منذ القرن الـ16

أعرب الدكتور أورسات ميلينيتش، رئيس ديوان رئيس جمهورية كرواتيا، عن اعتزازه بالإهداء الذي يمثل جزءًا من الهوية الثقافية الكرواتية، مشيرًا إلى امتداد العلاقات بين البلدين لقرون.

وكشف أن عام 1515 شهد تعيين أول قنصل كرواتي في الإسكندرية، ما جعل المدينة مصدر إلهام ثقافي وأدبي للكروات، فيما أهدى الدكتور أحمد زايد الوفد نسخة تذكارية من حجر رشيد تقديرًا للزيارة.

معرض فني ليولييه كلوفيتش في مكتبة الإسكندرية

وعلى هامش الندوة، افتتحت المكتبة معرضًا للفنان الكرواتي يولييه كلوفيتش (1498–1578)، الملقب بـ"مايكل أنجلو المنمنمات"، تحت إشراف الدكتور دانيال رافايليتش.

ويبرز المعرض كيف كان كلوفيتش من أوائل الفنانين الذين دمجوا العناصر المعمارية المصرية القديمة، مثل الأهرامات والمسلات، في أعماله خلال عصر النهضة الأوروبية.

ابتكار مصري في ترميم المخطوطات باستخدام ألياف القطن

شهدت الجلسة التقنية استعراض أحدث ابتكارات مكتبة الإسكندرية، حيث تحدث الدكتور حسام الديب عن تطوير ورق ترميم مصري عالي الجودة مصنوع من ألياف القطن، أثبت تفوقه في الاختبارات الدولية على الورق الياباني من حيث المتانة.

كما استعرض محمد سمير، رئيس فريق الترميم، منهجية ترميم 87 مخطوطًا يونانيًا نادرًا، بينما قدمت إسكرا فيدوفيتش رؤية المعهد الكرواتي في حماية التراث أثناء الأزمات.

تفاصيل الكتاب الكرواتي المهدى

يُعد كتاب القدّاس Missale Romanum Glagolitice (1483) أول كتاب مطبوع باللغة الكرواتية الكنسية وبالخط الغلاغولي، ويمثل علامة بارزة في تاريخ الثقافة الكرواتية والتراث الأوروبي والكنيسة الكاثوليكية.

وقد طُبع بعد 28 عامًا فقط من إنجيل جوتنبرج، ويُعد من أوائل الكتب الطقسية المطبوعة بلغة غير لاتينية وبخط غير لاتيني، ويُرجح أن مدينة البندقية كانت مكان طباعته، في ظل وجود حضور كرواتي بارز في ورش الطباعة آنذاك.