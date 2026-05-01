شهدت مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، اندلاع حريق هائل داخل أحد الكافيهات الواقعة على الطريق الدائري، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة وتلف كامل لمحتويات المكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه بدائرة مركز سمالوط، وسط محاولات من الأهالي للسيطرة عليه قبل امتداد النيران.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى الزراعات والمناطق المجاورة.

دون إصابات بشرية وخسائر مادية

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما أدى إلى تفحم محتويات الكافيه بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت المعمل الجنائي ببيان أسباب الحريق وملابساته.