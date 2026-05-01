"بقى كوم رماد".. السيطرة على حريق داخل كافيه في سمالوط بالمنيا (صور)

كتب : محمد جمال

10:03 م 01/05/2026
    حريق المنيا
    حريق المنيا

شهدت مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، اندلاع حريق هائل داخل أحد الكافيهات الواقعة على الطريق الدائري، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة وتلف كامل لمحتويات المكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه بدائرة مركز سمالوط، وسط محاولات من الأهالي للسيطرة عليه قبل امتداد النيران.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى الزراعات والمناطق المجاورة.

دون إصابات بشرية وخسائر مادية

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما أدى إلى تفحم محتويات الكافيه بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت المعمل الجنائي ببيان أسباب الحريق وملابساته.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إعلان البيت الأبيض.. متى أنهى ترامب حرب إيران؟ ولماذا؟
شئون عربية و دولية

بعد إعلان البيت الأبيض.. متى أنهى ترامب حرب إيران؟ ولماذا؟
"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
أخبار مصر

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
أخبار السيارات

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي بثلاثية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران