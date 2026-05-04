تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تداعيات حادث انقلاب العربة الأخيرة من القطار رقم 187 الروسي، المتجه من محطة أسوان إلى القاهرة، وذلك في إطار الحرص على سرعة التعامل مع الحادث وضمان سلامة الركاب.

وأكد المحافظ أنه تم إخلاء القطار بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، مع استقرار حالتهم الصحية.

نقل المصابين واستقرار الحالة

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة لحالتهم الصحية، حيث أكدت المصادر الطبية استقرار حالتهم وعدم وجود إصابات خطيرة.

توجيهات بسرعة رفع العربة

ووجّه محافظ أسوان بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لرفع العربة المنقلبة من على شريط السكة الحديد، مكلفًا نائبه الدكتور أسامة رزق بالإشراف الميداني على أعمال الرفع والتعامل مع آثار الحادث.

متابعة لحظية لمنع تكرار الحوادث

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة انتظام حركة القطارات.