أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إطلاق أول “شباك موحد” لتلقي طلبات تراخيص المحال العامة، وذلك بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

اجتماع موسع لتفعيل المنظومة الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بمقر الغرفة التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الشعب التجارية، لوضع الأطر النهائية لتفعيل المنظومة الجديدة.

هدف المنظومة: تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت

وجه محافظ الإسكندرية بضرورة الربط المباشر بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية، لتبسيط الدورة المستندية، مؤكدًا أن الهدف هو تمكين التاجر من إنهاء جميع إجراءات الترخيص من مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم الاستثمار.

خطوة لإنهاء البيروقراطية ودعم الاستثمار

وأكد المحافظ أن إطلاق أول شباك موحد لتراخيص المحال من داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية يمثل خطوة ريادية، تستهدف إنهاء البيروقراطية وفتح المجال أمام العمل المنظم تحت مظلة القانون.

حوار مع التجار لمناقشة التحديات

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين المحافظ وأصحاب الشعب التجارية، حيث استمع إلى أبرز المشكلات والمطالب، مؤكدًا متابعته الشخصية لضمان سرعة وسلاسة الإجراءات داخل المنظومة الجديدة.

إشادة الغرفة التجارية بالتجربة الجديدة

من جانبه، أشاد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة، معتبرًا أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الاقتصاد المحلي.

حضور قيادات تنفيذية وغرف تجارية

وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي الغرفة التجارية وعدد من أصحاب المحال العامة بالإسكندرية.