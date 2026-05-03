الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري

10:18 م 03/05/2026
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (3)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (5)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (4)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (6)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (7)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (8)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (9)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (10)
    الفنان أحمد مجدي يشارك في افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية (2)

شارك الفنان والمخرج أحمد مجدي، مساء اليوم الأحد، في حفل افتتاح مهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية، بصفته سفيرًا للنوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي، في نسخته الخامسة لعام 2026، والتي تستمر فعالياتها حتى 6 يونيو المقبل.

فعاليات ثقافية بمشاركة 21 دولة

يُقام المهرجان بدعم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ويعرض 27 فيلمًا من 21 دولة أوروبية، تُعرض مجانًا للجمهور في عدد من المراكز الثقافية بالإسكندرية، بهدف تعزيز الحوار الفني والتبادل الثقافي بين الشعوب.

إشادة بالحركة السينمائية في الإسكندرية

أعرب أحمد مجدي عن اعتزازه بالتواجد في المدينة الساحلية، واصفًا إياها بأنها “تتنفس فنًا”، مشيدًا بالحركة السينمائية المستقلة خاصة في مجال الأفلام القصيرة، معتبرًا المهرجان منصة مهمة لدعم المواهب الشابة.

حضور دبلوماسي رفيع المستوى

شهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا ودبلوماسيًا بارزًا، تصدره محافظ الإسكندرية وسفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من ممثلي الدول الأوروبية والدبلوماسيين وصناع الأفلام الشباب.

عروض مجانية وورش لدعم المواهب

يتضمن المهرجان عروضًا مجانية للأفلام في 8 مراكز ثقافية، إلى جانب ورش عمل لتدريب الشباب على صناعة الأفلام القصيرة، في إطار دعم الجيل الجديد من صناع السينما.

فيلم افتتاح يناقش قضايا المرأة

استُهلت العروض بفيلم إسباني بعنوان “أنا نيفينكا”، الذي يتناول قصة حقيقية حول العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، ضمن توجه المهرجان لطرح القضايا الإنسانية عبر السينما.

أحمد مجدي مهرجان السينما الأوروبية الإسكندرية 2026 أيمن عطية

