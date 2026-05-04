لماذا أعاد هاني شاكر ومحمد ثروت غناء "بلدي" بعد مرور 40 عامًا؟

كتب : معتز عباس

12:07 ص 04/05/2026 تعديل في 12:09 ص
    محمد ثروت

عادت أغنية "بلدي" للظهور من جديد في احتفالية وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، في مشهد أعاد للأذهان روح الوطنية والفخر، بعد أكثر من 40 عامًا على طرحها الأول.

واحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية هذه الليلة الاستثنائية، في أكتوبر 2025، بالتزامن مع احتفالات انتصارات اكتوبر، وسط حضور جماهيري كبير، حيث اجتمع عدد من نجوم الغناء في أمسية وطنية مميزة.

أسباب غناء أغنية "بلدي"

وشهد الحفل لقاءً فنيًا جمع بين محمد ثروت وهاني شاكر ومحمد الحلو، لإعادة غناء بعض من أغانيهم الوطنية في هذه المناسبة العظيمة.

وطُلب من النجمين هاني شاكر ومحمد ثروت إعادة تقديم أغنيتهما الشهيرة "بلدي"، مجددًا على خشبة الأوبرا، واستحضار ذكريات النصر والعزة.

قاد الفقرة الغنائية المايسترو وليد عبدالسلام وفرقته الموسيقية، حيث تفاعل الجمهور بحماس مع الأغنية التي لا تزال تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
بلدي يا بلدي
ان كان ع القلب مالوش غيرك
وان كان ع الحب مفيش غيرك
ده جناحى مرفرف فى سماكى والقلب اتربى على خيرك
بلدي
بلدي يا بلدي

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
محمد منير ناعيًا هاني شاكر: فقدنا صاحب قيمة فنية وأخلاق رفيعة
