حلم الثراء السريع.. استمرار التنقيب عن الذهب في أسوان رغم المخاطر (صور)

"كنا في انتظارها".. فرحة بين أصحاب المحال بالفيوم بعد إلغاء مواعيد الغلق

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية موسعة لتفقد المراحل النهائية لمشروع تطوير منطقة “بئر مسعود” التاريخية، وأعمال الحماية البحرية للشواطئ، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم صيف 2026.

أعمال الحماية البحرية وتدعيم الشواطئ

وشملت الجولة متابعة أعمال التدعيم والحماية البحرية التي تستهدف الحفاظ على الخط الساحلي وتأمين الشواطئ من عوامل النحر، إلى جانب أعمال التجميل والتطوير الجارية بمنطقة بئر مسعود لتصبح واجهة سياحية مميزة.

الاستعداد الكامل لموسم الصيف

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية بالشواطئ التي جرى تطويرها وإعادة تأهيلها، مؤكدًا أنها ستدخل الخدمة بكامل طاقتها قبل بدء موسم الصيف، بما يليق بالمواطنين وزوار الإسكندرية.

الإسكندرية وجهة للسياحة الداخلية

وأكد أن المدينة تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والمرافق السياحية، موجهًا برفع مستوى الخدمات وتوفير عناصر الراحة والأمان، بما يعزز مكانة الإسكندرية كأهم مقصد للسياحة الداخلية في مصر.

متابعة دقيقة لمشروع “بئر مسعود”

ووجّه المحافظ بضرورة متابعة أعمال الإضاءة والرصف وتنسيق الموقع العام، مع تسهيل دخول المواطنين إلى الشواطئ وزيادة المساحات المخصصة للعائلات.

توجيهات لرفع كفاءة الخدمات الشاطئية

كما كلف بمراجعة المصدات والحواجز المائية، وتطوير مسارات المشاة، ورفع كفاءة غرف الإنقاذ ودورات المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين على طول الشواطئ المطورة.