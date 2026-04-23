تنطلق بمدينة الإسكندرية، غدًا الجمعة، فعاليات أول احتفالية رسمية بذكرى تأسيس المدينة تحت شعار "الإسكندرية: مولد مدينة عالمية"، بمشاركة محافظة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والسفارة اليونانية، وجمعية الآثار، في خطوة تُعد بداية لتقليد سنوي يحتفي بتاريخ المدينة الممتد لأكثر من 23 قرنًا.

أهداف الاحتفالية ورؤية ثقافية ممتدة

أوضح الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في بيان رسمي، أن الاحتفالية تستهدف تسليط الضوء على الإرث العلمي والفني للمدينة، وتعزيز قيم الحوار والتسامح التي قامت عليها الإسكندرية، مؤكدًا حرص المكتبة على التعاون مع مختلف الجهات لإحياء التراث الإنساني وتقديمه للأجيال الجديدة.

كواليس اختيار موعد التأسيس

كشفت الدكتورة منى حجاج، رئيسة جمعية الآثار بالإسكندرية، أن فكرة الاحتفالية جاءت بمبادرة من عضو الجمعية الدكتور صبحي عاشور، قبل أن يتم تبنيها وتطويرها رسميًا.

وأوضحت أن اختيار تاريخ التأسيس استند إلى مصادر تاريخية تشير إلى وصول الإسكندر الأكبر إلى موقع المدينة في 25 طوبة عام 331 قبل الميلاد، بما يوافق 7 أبريل ميلاديًا، بينما اعتمدت محافظة الإسكندرية يوم 24 أبريل موعدًا رسميًا للاحتفال السنوي.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير الأثري أحمد عبد الفتاح إلى أن نشأة المدينة سبقت التخطيط السكندري المعروف، حيث كانت المنطقة تضم نواة عمرانية قديمة تُعرف باسم "راقودة" في منطقة كرموز حاليًا، موضحًا أن الإسكندر الأكبر اختار الشريط الممتد بين جزيرة فاروس وبحيرة مريوط لتأسيس مدينته وفق النظام المقدوني.

موكب رمزي وبرنامج احتفالي متكامل

أفاد بيان محافظة الإسكندرية بأن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قرر اعتماد المناسبة كاحتفال رسمي وشعبي يجسد اعتزاز المواطنين بتاريخ مدينتهم، مؤكدًا أن الإسكندرية ما زالت تلعب دورًا محوريًا كمركز للتفاعل الثقافي وجسر حضاري بين الشرق والغرب.

ويتضمن البرنامج موكبًا رمزيًا ينطلق في العاشرة صباحًا من أمام المتحف اليوناني الروماني بشارع فؤاد، بمشاركة شباب يرتدون أزياء تقليدية، مرورًا بتمثال الإسكندر الأكبر بميدان ساعة الزهور لوضع إكليل من الغار، وصولًا إلى ساحة مكتبة الإسكندرية لتقديم عروض فلكلورية مصرية ويونانية.

كما تستضيف القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة الحفل الرئيسي، والذي يشمل عرض الفيلم الوثائقي "إمبراطورية الأفكار"، وتوزيع جوائز مسابقة الأعمال الفنية، إلى جانب افتتاح معرض أثري يضم نتائج حفريات حدائق الشلالات خلال العشرين عامًا الماضية، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين.