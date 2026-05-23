أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط ضبط عدد من المحلات غير المرخصة التي تتاجر في مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير صالحة للتداول والاستخدام، وذلك بنطاق قرية النخيلة ومركز أبوتيج.

تنسيق بين الزراعة والتموين

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن الحملة جاءت في إطار تكثيف المرور والتفتيش على محال بيع المبيدات والأسمدة، لرصد وضبط المخالفات، بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط وإدارة تموين أبوتيج.

لجنة رقابية متخصصة

وأشار إلى تشكيل لجنة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين، مدير عام المكافحة، وبرئاسة الدكتور أحمد مسعود، رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وبمشاركة مسؤولي التموين والمفتشين المختصين.

ضبط مبيدات محظورة ومجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط مبيدات مغشوشة ومختلفة الأنواع، من بينها مبيدات محظورة وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، إلى جانب أسمدة ومغذيات زراعية مجهولة المصدر.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.