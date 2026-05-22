بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)

استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات بيطرية مكثفة على محال اللحوم بالفيوم (صور)

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر اصطدامها بسيارة ملاكي أعلى كوبري مصطفى كامل بمنطقة سيدي جابر بطريق كورنيش الإسكندرية.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقى قسم شرطة سيدي جابر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري مصطفى كامل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وقوات المرور، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

توقف مفاجئ وراء الحادث

وبالفحص، تبين أن سيارة ملاكي توقفت بشكل مفاجئ أعلى الكوبري، فاصطدمت بها سيارة ميكروباص، ما أدى إلى انقلابها على الطريق.

إصابة 3 أشخاص ورفع آثار الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى رفع السيارة وإزالة آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

التحقيقات مستمرة

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.