وفاة شاب وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع بمركز جرجا

كتب : عمار عبدالواحد

09:11 م 23/05/2026

شهد طريق "العوامر – بيت داود" بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، أسفر عن مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

بلاغ الحادث

وتلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين على الطريق المشار إليه، ووجود حالة وفاة ومصابين.

ضحايا الحادث

تبين من الفحص إصابة كل من سامي خ من قرية العوامر، حمزة أ من قرية بيت داود، بينما توفي المدعو محمود ش من بيت داود فور وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، فيما أخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات.

