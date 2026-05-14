أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان توفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية، وإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية بالمحافظة.

واعتمدت المديرية، برئاسة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، خطة عمل مسبقة تسير في عدة مسارات متوازية بمختلف القطاعات التموينية، بهدف توفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق.

طرح اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية بالمجمعات

طرحت المديرية كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بجميع فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، حيث سجل سعر كيلو اللحوم الشمبري البلدي الطازجة "ذبح اليوم بأختام حمراء" 380 جنيهًا، فيما بلغ سعر لحم الضأن البلدي 375 جنيهًا، والضأن البرقي 505 جنيهات، واللحوم السوداني 350 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحوم المجمدة 260 جنيهًا، وكتف البتلو بالعظم 180 جنيهًا، وكبدة البتلو 200 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة 140 جنيهًا، وبط العابد 120 جنيهًا، وصدور وأوراك بط العابد 118 جنيهًا، إلى جانب توفير السلع الأساسية الأخرى مثل الأرز والمكرونة والزيوت والأجبان.

خطة رقابية تشمل 9 قطاعات

اعتمدت مديرية التموين خطة متكاملة لعيد الأضحى عبر 9 قطاعات خدمية ورقابية، حيث يركز القطاع الأول على تكثيف الحملات الرقابية الفجرية والصباحية والمسائية على محال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز.

تأمين أرصدة المخابز وتوفير السلع

ويهتم القطاع الثاني بتأمين أرصدة المخابز البلدية من الدقيق المدعم، لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة طوال أيام العيد، بينما يتولى القطاع الثالث متابعة عمل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الرسمية التي توفر السلع الغذائية والمنظفات والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

حوكمة الأسعار واستمرار صرف المقررات التموينية

ويهدف القطاع الرابع إلى حوكمة الأسعار عبر زيادة المعروض من اللحوم بمختلف أنواعها داخل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لتحقيق التوازن السعري.

كما يتابع القطاع الخامس انتظام عمل البقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" خلال إجازة العيد، لضمان صرف المقررات التموينية وفروق نقاط الخبز للمواطنين.

تخفيضات بأسواق اليوم الواحد

ويرتكز القطاع السادس على التوسع في "أسواق اليوم الواحد"، التي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال من المواطنين بفضل تنوع المنتجات والأسعار المناسبة.

تأمين المحروقات وغرف العمليات

ويعمل القطاع السابع على توفير أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات ومن خلال سيارات التوزيع المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، بينما يتولى القطاع الثامن متابعة محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع التكدسات.

أما القطاع التاسع، فيختص بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية، إلى جانب غرف فرعية بكل إدارة تموينية، لمتابعة الموقف التمويني والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

تواجد ميداني للمفتشين لحماية المستهلك

من جانبه، أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أن هذه الجهود تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع واللحوم خلال موسم عيد الأضحى، مشيرًا إلى استمرار التواجد الميداني للمفتشين بمختلف المواقع لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع الاستراتيجية خلال فترة العيد.