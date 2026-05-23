واصلت البطلة المصرية نوال الرفاعي، لاعبة منتخب مصر ونادي الإرادة والتحدي بمحافظة كفر الشيخ، كتابة تاريخ جديد في سجل الرياضة البارالمبية المصرية.

وتوجت بالميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية لوزن 55 كجم، والتي استضافتها مدينة وهران الجزائرية، بعد أداء قوي ومنافسة شرسة أمام بطلة العالم النيجيرية.

منافسة قوية ومشاركة دولية واسعة

وجاء التتويج بعد مشوار مميز داخل البطولة، حيث تفوقت على نخبة من أبرز لاعبات القارة الأفريقية، في نسخة شهدت مشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس قوة المنافسات.

إشادة بالدعم الرياضي في كفر الشيخ

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم والاهتمام الذي تحظى به الرياضة البارالمبية في مصر.

التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028

وأوضح أن هذا التتويج يؤهل البطلة نوال الرفاعي رسميًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “لوس أنجلوس 2028” بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجل حافل بالإنجازات

وأشار إلى أن البطلة تمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات الدولية، من بينها الفوز بكأس العالم “فزاع الدولية” بدبي، وحصد لقب دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو، والميدالية الفضية بكأس العالم بشرم الشيخ 2024، والبرونزية ببطولة العالم بالقاهرة 2025.