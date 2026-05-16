قضت محكمة جنح الإسكندرية، اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات على المتهم "ي.م"، بعد إدانته بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في قطاع الذهب.

تفاصيل البلاغات والتحريات الأمنية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة بلاغات من الأهالي، اتهموا خلالها مالك محل مصوغات ذهبية بالاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

وأجرى ضباط وحدة مباحث القسم تحريات موسعة حول الواقعة، كشفت صحة البلاغات، وتبين قيام المتهم بإيهام الضحايا بتحقيق أرباح مالية مقابل تشغيل أموالهم في تجارة الذهب.

ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب محل المصوغات الذهبية ونجله بمنطقة الفلكي شرقي الإسكندرية.

وبمواجهتهما بمحاضر الشرطة ونتائج التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر رسمي بالواقعة.

منطوق الحكم والإجراءات القانونية

وباشرت جهات التحقيق تحقيقاتها في القضية، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بحبسه لمدة 3 سنوات.