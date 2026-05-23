تباشر النيابة العامة بمحافظة الشرقية تحقيقاتها في واقعة مصرع فني كهرباء داخل أحد مصانع السجاد بمدينة العاشر من رمضان، بعد إصابته بإصابات خطيرة أودت بحياته، في حادث وُصف بأنه نتيجة “مزاح غير محسوب العواقب” بين عاملين داخل المصنع.

تفاصيل البلاغ ونقل المصاب

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من قسم أول العاشر من رمضان، بوصول الشاب “مصطفى أحمد علي”، 23 عامًا، فني كهرباء بأحد مصانع السجاد، إلى المستشفى مصابًا باسترواح هوائي في البطن والصدر في حالة حرجة.

مزاح بمسدس ضغط هواء

وبسماع أقوال شهود العيان، تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بأعمال تركيب كشاف إنارة داخل المصنع، قام زميله “محمد ال.ع”، 36 عامًا، باستخدام مسدس ضغط هواء موجهًا إلى جسده على سبيل المزاح، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة انتهت بوفاته.

حبس المتهم والتحقيقات

وعقب الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، فيما قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما صرحت بدفن الجثمان بعد تشريحه لبيان سبب الوفاة.