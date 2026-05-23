شهدت محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الأخيرة حالة من القلق بين المواطنين، بعد تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من القرى والمراكز.

وكانت أبرز الحالات إصابة 15 شخصًا بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى التحرك لوضع خطة متكاملة للتعامل مع الظاهرة بشكل علمي وآمن.

تحرك عاجل من المحافظة

جاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الحرة، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة، مع الالتزام بالأساليب الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وعقد اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات مواجهة الظاهرة، ووضع تصور شامل لإنشاء شلاتر لإيواء الكلاب الضالة بمختلف المراكز.

خطة متكاملة للسيطرة على الظاهرة



ناقش الاجتماع توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة لدعم جهود السيطرة على الكلاب الحرة، إلى جانب إعداد آلية تنفيذية تشمل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، وتنفيذ برامج التعقيم والتحصين وفق الأساليب العلمية المعتمدة.

إنشاء أول شلتر في بلطيم

وفي أولى خطوات التنفيذ، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بدء العمل في مشروع إنشاء “شلتر الكلاب الحرة”، باعتباره أحد المشروعات الرائدة بالمحافظة.

وتفقد اللواء أحمد حبيب والمهندس سند أبو كيلة موقع المشروع على مساحة 1000 متر، لمتابعة أعمال الإنشاء والتشطيبات، والتأكيد على سرعة الانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد.

هدف المشروع

يهدف المشروع إلى توفير مكان مجهز لاستيعاب الكلاب الحرة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها، بما يضمن الحد من انتشارها بالشوارع، وتحقيق التوازن بين سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

حملات بيطرية موسعة

ومن جانبه، كشف الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، عن تنفيذ حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار.

وأوضح أنه تم تحصين 1704 كلاب حتى الآن، مؤكدًا استمرار الحملات على مستوى المحافظة للحد من انتشار المرض.