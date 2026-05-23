إعلان

شلاتر وتحصينات.. خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة بكفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

08:07 م 23/05/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    أثناء الاجتماع
  • عرض 17 صورة
    أثناء فحص الشلاتر
  • عرض 17 صورة
    تحصين الكلاب
  • عرض 17 صورة
    أثناء تحصين الكلاب
  • عرض 17 صورة
    جانب من تحصين الكلاب
  • عرض 17 صورة
    حملة التحصين
  • عرض 17 صورة
    جانب من الاجتماع
  • عرض 17 صورة
    جانب من فحص الارض
  • عرض 17 صورة
    خلال تفقد الارض
  • عرض 17 صورة
    سكرتير مساعد كفر الشيخ يقود الاجتماع
  • عرض 17 صورة
    فحص الارض المخصصة للشلاتر
  • عرض 17 صورة
    مساعد محافظة كفر الشيخ مع رئيس مدينة بلطيم
  • عرض 17 صورة
    خلال الاجتماع
  • عرض 17 صورة
    متابعة الارض
  • عرض 17 صورة
    مشهد من الاجتماع
  • عرض 17 صورة
    مكان الشلاتر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الأخيرة حالة من القلق بين المواطنين، بعد تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من القرى والمراكز.

وكانت أبرز الحالات إصابة 15 شخصًا بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى التحرك لوضع خطة متكاملة للتعامل مع الظاهرة بشكل علمي وآمن.

تحرك عاجل من المحافظة

جاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الحرة، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة، مع الالتزام بالأساليب الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

وعقد اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات مواجهة الظاهرة، ووضع تصور شامل لإنشاء شلاتر لإيواء الكلاب الضالة بمختلف المراكز.

خطة متكاملة للسيطرة على الظاهرة


ناقش الاجتماع توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة لدعم جهود السيطرة على الكلاب الحرة، إلى جانب إعداد آلية تنفيذية تشمل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، وتنفيذ برامج التعقيم والتحصين وفق الأساليب العلمية المعتمدة.

إنشاء أول شلتر في بلطيم

وفي أولى خطوات التنفيذ، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بدء العمل في مشروع إنشاء “شلتر الكلاب الحرة”، باعتباره أحد المشروعات الرائدة بالمحافظة.

وتفقد اللواء أحمد حبيب والمهندس سند أبو كيلة موقع المشروع على مساحة 1000 متر، لمتابعة أعمال الإنشاء والتشطيبات، والتأكيد على سرعة الانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد.

هدف المشروع

يهدف المشروع إلى توفير مكان مجهز لاستيعاب الكلاب الحرة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها، بما يضمن الحد من انتشارها بالشوارع، وتحقيق التوازن بين سلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

حملات بيطرية موسعة

ومن جانبه، كشف الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، عن تنفيذ حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار.

وأوضح أنه تم تحصين 1704 كلاب حتى الآن، مؤكدًا استمرار الحملات على مستوى المحافظة للحد من انتشار المرض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الكلاب الضالة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا في ختام الليجا
رياضة عربية وعالمية

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا في ختام الليجا
اللقطات الأولى من حفل زفاف نجل إدوارد (صور)
زووم

اللقطات الأولى من حفل زفاف نجل إدوارد (صور)
"بعد التتويج بالدوري".. رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو لجماهير النصر السعودي
رياضة عربية وعالمية

"بعد التتويج بالدوري".. رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو لجماهير النصر السعودي
أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

أجواء ربيعية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس إجازة عيد الأضحى
بحضور محافظ القاهرة.. توافد جماهيري كبير على فعاليات "شارع الفن" بوسط البلد
أخبار مصر

بحضور محافظ القاهرة.. توافد جماهيري كبير على فعاليات "شارع الفن" بوسط البلد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
ترامب عن احتمالات التوصل لاتفاق أو استئناف حرب إيران: متساوية بنسبة 50/50