طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن استعدادًا للعيد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار تنافسية وجودة عالية بجميع المنافذ الرسمية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

شملت قائمة الأسعار التي حددتها شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية اللحوم الشمبري البلدي الطازج (ذبح اليوم بأختام حمراء) بسعر 380 جنيهًا للكيلو، ولحم الضأن البلدي بسعر 375 جنيهًا، والضأن البرقي بسعر 505 جنيهات.

كما بلغت أسعار اللحوم السوداني 350 جنيهًا، وسجلت اللحوم المجمدة 260 جنيهًا، وكتف البتلو بالعظم 180 جنيهًا، والكبدة البتلو 200 جنيه.

وفي قطاع الطيور، بلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة 140 جنيهًا، وبط العابد 120 جنيهًا، فيما سجلت صدور وأوراك البط 118 جنيهًا، مع توفير جميع السلع الأساسية من زيوت وأرز وسكر بجودة عالية.

خطة رقابية من 9 قطاعات لضبط الأسواق

اعتمدت المديرية خطة عمل مسبقة لخدمة المواطنين من خلال تسعة قطاعات متكاملة؛ حيث يركز القطاع الأول على تكثيف الحملات الرقابية (الفجرية والصباحية والمسائية) على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمخابز.

ويتولى القطاع الثاني تأمين أرصدة المخابز البلدية من الدقيق لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات خلال أيام العيد، بينما يختص القطاع الثالث بتشغيل المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

حوكمة الأسعار وصرف المقررات التموينية

يستهدف القطاع الرابع ضبط وحوكمة أسعار اللحوم عبر زيادة المعروض بالمجمعات، فيما يتابع القطاع الخامس عمل البقالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" لصرف المقررات وفروق نقاط الخبز دون انقطاع.

ويرتكز القطاع السادس على "أسواق اليوم الواحد" التي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع لتعزيز ثقة المواطنين وزيادة الإقبال.

تأمين الوقود والبوتاجاز وغرف العمليات

شملت الخطة في القطاع السابع توفير أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات وسيارات التوزيع على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين.

كما يتولى القطاع الثامن المرور الدوري على محطات تموين السيارات لضمان توافر المواد البترولية ومنع التكدسات.

واختتمت المديرية خطتها بالقطاع التاسع عبر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف فرعية بكل إدارة تموينية لمتابعة الموقف الميداني والتعامل الفوري مع أي طوارئ، لضمان قضاء المواطنين احتفالات العيد في أجواء من السعادة والبهجة.