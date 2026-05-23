إعلان

الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لأى اعتداء

كتب : وكالات

09:49 م 23/05/2026

الجيش الايراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الجيش الإيراني، استعداده الكامل للتصدي لأي اعتداء محتمل، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة لمواجهة ما وصفه بـ"تهديدات الأعداء" بكل يقظة وحزم.

الجيش الإيراني يؤكد استعداده

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، وصف الجيش الإيراني في بيان رسمي، يوم تحرير خرمشهر بأنه يمثل رمزاً للصمود والوحدة الوطنية، في رسالة حملت تأكيداً على استمرار حالة الاستعداد العسكري داخل البلاد.

وأشار البيان إلى أن الشعب الإيراني وقواته المسلحة، وخاصة الجيش الإيراني، ما زالوا يتمسكون بما وصفه بـ"الروح الجهادية"، مستفيدين من الخبرات المتراكمة خلال سنوات الحرب والدفاع المقدس والحروب غير المتكافئة.

وأضاف الجيش الإيراني أن هذه الجاهزية تأتي في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، بهدف الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تطورات أو تهديدات محتملة.

استعداد لمواجهة حاسمة

وشدد البيان على أن القوات المسلحة الإيرانية، تمسكاً بمبادئ القادة المؤسسين والشهداء، أعدّت نفسها بعزم وإرادة قوية لخوض مواجهة شاملة وحاسمة ضد أي عدوان قد تتعرض له البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإيراني إيران وأمريكا القوات المسلحة الإيرانية إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فضحته كدمات الجثة".. التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل في بورسعيد
أخبار المحافظات

"فضحته كدمات الجثة".. التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل في بورسعيد
بالفيديو.. باربرا سترايساند تتسلم جائزة "السعفة الذهبية الفخرية" في ختام
أجنبي

بالفيديو.. باربرا سترايساند تتسلم جائزة "السعفة الذهبية الفخرية" في ختام
25 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026
أجنبي

25 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026
بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
بسبب رسالة تقنية.. تفاصيل أزمة حج البلوجر محمد طاهر بعد إعلانه حلها
أخبار مصر

بسبب رسالة تقنية.. تفاصيل أزمة حج البلوجر محمد طاهر بعد إعلانه حلها

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان