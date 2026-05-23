أكد الجيش الإيراني، استعداده الكامل للتصدي لأي اعتداء محتمل، مشدداً على جاهزية القوات المسلحة لمواجهة ما وصفه بـ"تهديدات الأعداء" بكل يقظة وحزم.

الجيش الإيراني يؤكد استعداده

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، وصف الجيش الإيراني في بيان رسمي، يوم تحرير خرمشهر بأنه يمثل رمزاً للصمود والوحدة الوطنية، في رسالة حملت تأكيداً على استمرار حالة الاستعداد العسكري داخل البلاد.

وأشار البيان إلى أن الشعب الإيراني وقواته المسلحة، وخاصة الجيش الإيراني، ما زالوا يتمسكون بما وصفه بـ"الروح الجهادية"، مستفيدين من الخبرات المتراكمة خلال سنوات الحرب والدفاع المقدس والحروب غير المتكافئة.

وأضاف الجيش الإيراني أن هذه الجاهزية تأتي في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، بهدف الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تطورات أو تهديدات محتملة.

استعداد لمواجهة حاسمة

وشدد البيان على أن القوات المسلحة الإيرانية، تمسكاً بمبادئ القادة المؤسسين والشهداء، أعدّت نفسها بعزم وإرادة قوية لخوض مواجهة شاملة وحاسمة ضد أي عدوان قد تتعرض له البلاد.