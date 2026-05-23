محافظ القليوبية يعلن جاهزية المجازر ونقاط الذبح المجانية خلال العيد

كتب : أسامة علاء الدين

08:54 م 23/05/2026

أعلنت محافظة القليوبية الانتهاء من تجهيز جميع المجازر ونقاط الذبح على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع إتاحة خدمة الذبح مجانًا للمواطنين طوال أيام العيد، وذلك ضمن خطة متكاملة للحفاظ على الصحة العامة والحد من الذبح العشوائي في الشوارع.

جاهزية المجازر الرئيسية

وأكدت المحافظة أن المجازر الرئيسية في عدد من المدن أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال الأضاحي، وتشمل: الخانكة، القناطر الخيرية، قليوب، كفر شكر، شبرا الخيمة، بالإضافة إلى مجزر شبرا شهاب بالقناطر الخيرية، ومجزر نوى بشبين القناطر، حيث تم تجهيزها كمجازر نصف آلية تعمل بكفاءة طوال أيام العيد.

مجازر يدوية لتخفيف الضغط

وفي إطار تخفيف الضغط على المجازر الرئيسية، تم تجهيز مجازر يدوية في عدد من المدن، من بينها شبين القناطر وقها، لتقديم خدمات الذبح بشكل منظم وسريع خلال فترة العيد.

نقاط ذبح داخل القرى

كما تم تجهيز نقاط ذبح يدوية داخل عدد من القرى لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات، وتشمل: كفر الجزار، القلج، أجهور الكبرى، العمار، الحسانية، شبلنجة، طنان، أكياد دجوى، كفر منصور، الدير، مشتهر، وورش أبو زعبل.

دعوة للمواطنين

ناشدت محافظة القليوبية المواطنين بضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر ونقاط الذبح المخصصة، والاستفادة من الخدمة المجانية المقدمة، للحفاظ على الصحة العامة ونظافة الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

