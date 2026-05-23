لغز على شاطئ الإسكندرية.. قارب مجهول بلا طاقم يرفع علم فلسطين (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:19 م 23/05/2026 تعديل في 07:23 م
    قارب مجهول يرفع علم فلسطين ويصل بلا طاقم (1)
    قارب مجهول يرفع علم فلسطين ويصل بلا طاقم (4)
    قارب مجهول يرفع علم فلسطين ويصل بلا طاقم (3)
    قارب مجهول يرفع علم فلسطين ويصل بلا طاقم (5)

شهدت سواحل غرب الإسكندرية حالة من الجدل، عقب جنوح قارب صغير مجهول قبالة شاطئ الصفا، ظهر على الرمال خاليًا تمامًا من أي أشخاص.

وأثار القارب، الذي يرفع علم فلسطين ويحمل رقمًا باللغة الإنجليزية وشعارًا لعلم روسيا على جانبه، إلى جانب شعار مسجد قبة الصخرة على شراعه، تساؤلات واسعة بين الأهالي ورواد الشاطئ حول وجهته والجهة التابعة له.

محتويات القارب

أفاد شهود عيان في تصريحات صحفية، بأن القارب كان يحتوي على كميات من المواد الغذائية والتموينية المتنوعة، شملت ألبان أطفال وزجاجات لمشروبات مختلفة، ما زاد من الغموض حول طبيعته ومهمته.

وبحسب روايات المواطنين الذين وثقوا الواقعة، بدا القارب وكأنه تعرض لانجراف أو هبوط اضطراري، إذ لم تظهر عليه أي آثار لوجود طاقم أو مسار ملاحي واضح قبل وصوله إلى الشاطئ.

ترجيحات بارتباطه بـ"أسطول الصمود"

رجحت مصادر غير رسمية بين رواد المنطقة احتمال ارتباط القارب بتحركات بحرية داعمة للقضية الفلسطينية، في إشارة إلى "أسطول الصمود"، نظرًا لوجود الأعلام والمواد الإغاثية على متنه.

وتبقى هذه الترجيحات غير مؤكدة في انتظار نتائج الفحص الفني والأمني.

فحص أمني دون بيانات رسمية

حتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات المعنية في الإسكندرية بشأن الواقعة أو هوية القارب.

وتواصل الجهات المختصة فحص المركب والتحقق من الرقم المدون عليه، لمعرفة ما إذا كان تعرض لعطل فني أو جرى التخلي عنه في عرض البحر قبل أن تجرفه الأمواج إلى الساحل.

ما هو "أسطول الصمود"؟

يُذكر أن "أسطول الصمود" هو مبادرة بحرية دولية انطلقت في أبريل 2026 من مدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة سفن ونشطاء من أكثر من 40 دولة.

وتهدف المبادرة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية وأدوية ومواد إغاثية، وهو ما ربطه المتابعون بواقعة القارب الجانح عقب رصد محتوياته.

