أفاد مسؤول أمريكي مطلع على المفاوضات السبت، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران.

وأوضح المسؤول في تصريحات لموقع "أكسويس"، أن الفجوات المتبقية تتركز في الوقت الحالي على صياغة عدة نقاط محددة.

وتعد هذه الخطوة من أقوى الإشارات حتى الآن على أن الحرب التي استمرت قرابة 3 أشهر قد تقترب من نهايتها.

ومع ذلك شدد المسؤول الأمريكي، على أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن هذا الاتفاق.

وعلى مدار جولات التفاوض السابقة، اعتقد ترامب ومستشاروه أنهم كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق مرات كثيرة في مراحل سابقة من الحرب ولكن لم يتحقق أي منها.

تحركات ترامب لإنهاء حرب إيران

أجرى ترامب اتصال السبت مع قادة قادة دول الخليج والوسطاء لمناقشة الاتفاق المحتمل.

ووفقا لمصدر مطلع على المكالمة، فقد حث عدد من هؤلاء القادة ترامب على قبول الاتفاق لإنهاء حالة الصراع.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر ترامب لموقع "أكسيوس أنه سيجتمع مع مفاوضيه في وقت لاحق من اليوم لبحث العرض الإيراني الأخير، مرجحا اتخاذ قرار بحلول يوم الأحد بشأن استئناف حرب إيران أو المضي في الاتفاق.

ووصف ترامب احتمالات التوصل إلى اتفاق جيد أو اللجوء إلى خيار قصفهم بشكل كامل بأنها متساوية حيث يرى أن الأمر بنسبة 50/50.

وساطة باكستان بين إيران وأمريكا

غادر المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الذي يتوسط بين الأطراف طهران السبت، بعد لقاء كبار المسؤولين هناك ومحاولة دفع الاتفاق نحو خط النهاية.

ورغم عدم إتمام الصفقة بشكل نهائي، فقد أعلنت باكستان وجود تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي لإنهاء حرب إيران.

رؤية طهران في مفاوضات إنهاء حرب إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي السبت، أن إيران والولايات المتحدة في المرحلة النهائية من المباحثات بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء حرب إيران.

وأوضح بقائي أن المذكرة ستتعامل أيضا مع إعادة فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مضيفا أن فترة مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوم بشأن اتفاق مفصل ستعقب التوقيع على هذه المذكرة لضمان استقرار علاقة إيران وأمريكا في المستقبل.