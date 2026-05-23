شهدت النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة كفر الشيخ انعقاد فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالتقاضي الرقمي، في إطار حرص النقابة على تطوير القدرات المهنية للمحامين ومواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة العدالة.

رعاية نقابية وتعاون مؤسسي

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر، وبحضور حاتم درويش، نقيب محامين كفر الشيخ، إلى جانب أعضاء النقابة، ضمن جهود الارتقاء بالمستوى المهني والتقني للمحامين.

بروتوكول تعاون لتأهيل المحامين

وتأتي الدورة ضمن بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للمحامين والأكاديمية العربية للتدريب وفض المنازعات، بهدف تدريب المحامين على آليات وإجراءات التقاضي الإلكتروني، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع المنصات الرقمية الحديثة داخل المنظومة القضائية.

رفع كفاءة المهنة

وأكدت النقابة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام المستمر برفع كفاءة المحامين وتأهيلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المهني وتحقيق العدالة الناجزة.