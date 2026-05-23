إعلان

"فضحته كدمات الجثة".. التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

10:25 م 23/05/2026

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تُباشر جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تحقيقاتها مع المتهم بإنهاء حياة طفل بمنطقة القابوطي الجديد، وذلك عقب اتهامه بالتعدي عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغ من مستشفى الزهور

وكان مستشفى الزهور قد استقبل جثمان طفل يُدعى "أ.م.م" يبلغ من العمر 11 عامًا، وتبين وجود كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسد، تسببت في توقف عضلة القلب، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

تحريات وضبط المتهم

وكلف اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه زوج والدة الطفل، وتم ضبطه قبل محاولته الهرب.

اعترافات وتحقيقات مستمرة

وأقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بتعديه على الطفل بالضرب، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتله، فيما تواصل جهات التحقيق سماع أقواله وأقوال والدة الطفل وعدد من الشهود، مع ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة النهائي.

اقرأ أيضًا:

وفاة طفل ببورسعيد.. وزوج الأم عن كدمات وسحجات الجثة: بيتخانق فى الشارع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الزهور النيابة العامة جريمة بورسعيد مدير أمن بورسعيد وفاة طفل بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
نصائح طبية

في عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح
أخبار

هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح

"فضحته كدمات الجثة".. التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل في بورسعيد
أخبار المحافظات

"فضحته كدمات الجثة".. التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل في بورسعيد
توقيف شاب إسرائيلي حاول تهريب "أجنّة" حية في مطار قبرص التركية
شئون عربية و دولية

توقيف شاب إسرائيلي حاول تهريب "أجنّة" حية في مطار قبرص التركية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان