تُباشر جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تحقيقاتها مع المتهم بإنهاء حياة طفل بمنطقة القابوطي الجديد، وذلك عقب اتهامه بالتعدي عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغ من مستشفى الزهور

وكان مستشفى الزهور قد استقبل جثمان طفل يُدعى "أ.م.م" يبلغ من العمر 11 عامًا، وتبين وجود كدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسد، تسببت في توقف عضلة القلب، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

تحريات وضبط المتهم

وكلف اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه زوج والدة الطفل، وتم ضبطه قبل محاولته الهرب.

اعترافات وتحقيقات مستمرة

وأقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بتعديه على الطفل بالضرب، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتله، فيما تواصل جهات التحقيق سماع أقواله وأقوال والدة الطفل وعدد من الشهود، مع ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة النهائي.

