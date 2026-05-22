إعلان

بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

09:17 م 22/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جانب من البحث
  • عرض 7 صورة
    البحث في مياه مصرف كوتشنر
  • عرض 7 صورة
    الاستعانة بمعدات
  • عرض 7 صورة
    جانب من عملية البحث
  • عرض 7 صورة
    خلال البحث على جثة الطفل
  • عرض 7 صورة
    خلال عملية البحث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عثر أهالي مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثمان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، لقي مصرعه غرقًا في مياه مصرف كوتشنر، وذلك بعد 3 أيام من اختفائه عقب الحادث.

بلاغ وتحرك أجهزة الأمن والإنقاذ

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بسقوط الطفل "رضوان رضا العطافي" في مياه مصرف كوتشنر بدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث عن جثمان الطفل داخل مياه المصرف.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل سقط في مياه المصرف أثناء لهوه بالقرب من الحافة، ما أسفر عن مصرعه غرقًا.

العثور على الجثمان ونقله للمشرحة

وبعد 3 أيام من عمليات البحث المكثفة، تمكن الأهالي من العثور على جثمان الطفل داخل مياه المصرف المار بقرية 20 بعد قرية الطيبة.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرف كوتشنر الحامول أخبار كفر الشيخ حادث غرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
حوادث وقضايا

بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"
شئون عربية و دولية

"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"

"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟