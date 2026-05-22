عثر أهالي مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثمان طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، لقي مصرعه غرقًا في مياه مصرف كوتشنر، وذلك بعد 3 أيام من اختفائه عقب الحادث.

بلاغ وتحرك أجهزة الأمن والإنقاذ

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بسقوط الطفل "رضوان رضا العطافي" في مياه مصرف كوتشنر بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث عن جثمان الطفل داخل مياه المصرف.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل سقط في مياه المصرف أثناء لهوه بالقرب من الحافة، ما أسفر عن مصرعه غرقًا.

العثور على الجثمان ونقله للمشرحة

وبعد 3 أيام من عمليات البحث المكثفة، تمكن الأهالي من العثور على جثمان الطفل داخل مياه المصرف المار بقرية 20 بعد قرية الطيبة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.