سقط أثناء اللهو.. استمرار البحث عن طفل ابتلعه مصرف مائي بكفر الشيخ (صور)

كتب : إسلام عمار

08:05 م 21/05/2026
    الانقاذ النهري يبحث عن الطفل
    خلال البحث عن الطفل
    غواص يمارس عمله
    جانب من البحث عن الطفل الغارق
    هنا سقط الطفل
    محاولة البحث عن الطفل

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهودها للبحث عن طفل لم يتجاوز عمره 3 سنوات، غرق في مياه مصرف كوتشنر بنطاق مدينة الحامول.

بلاغ بسقوط الطفل في المصرف

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بسقوط الطفل «رضوان رضا العطافي» داخل مياه المصرف أثناء لهوه بجواره.

انتقال قوات الأمن والإنقاذ

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز ومأمور الشرطة إلى موقع البلاغ، كما دفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقها للبحث عن جثمان الطفل داخل مياه المصرف.

التحريات الأولية للواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل سقط في مياه مصرف كوتشنر أثناء لهوه على حافته، ما أدى إلى غرقه، فيما تتواصل أعمال البحث حتى الآن.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ قوات الإنقاذ النهري غرق طفل حوادث الغرق

