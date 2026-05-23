بالصور- جون ترافولتا يخطف الأنظار مع ابنته في مهرجان كان السينمائي

يختتم مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم السبت فعاليات دورته الـ 79 هذا العام، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من حول العالم.

ويشهد حفل الختام مراسم تكريم الأفلام والنجوم الفائزين بجوائز هذا العام، ومن أبرز هذه الجوائز جائزة "السعفة الذهبية" أفضل فيلم في المهرجان وهي الجائزة الأسمى وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأفلام التي تم عرضها طوال الفعاليات، وحازت على استحسان النقاد والسينمائيين.

ونقدم لكم في هذا التقرير كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي:

بكاء وتأثر فين ديزل في كواليس احتفال مهرجان كان بمرور ربع قرن على سلسلة "Fast & Furious"

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام، احتفالا كبيرا بمرور 25 عاما على طرح أول أجزاء سلسلة السباقات والإثارة الشهير "Fast & Furious بحضور أبطاله وصناعه.

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي على "فيسبوك"، مقطع فيديو من كواليس الاحتفال ظهر خلاله بطل السلسلة النجم العالمي فين ديزل وهو يبكي متأثرا بحديثه عن رحيل نجم السلسلة وصديقه المقرب بول وواكر، وكانت من بين الحضور ابنة الراحل بول ووكر، وجمعتها العديد من اللحظات العفوية مع صديق والدها فين ديزل على الريد كاربت.

وقال فين ديزل في كلمته عن التكريم: "إنه من الصعب مشاهدتي لذلك الأمر، بسبب أن هناك العديد من اللحظات التي شاهدتموها أراها بشكل مختلف، لم أكن أريد البكاء، وأتمنى أن يحصل الجميع على أخ مثل بول وولكر، وكان بعد كل عرض خاص للفيلم كان دائما يجلس بجانبي، ولن يستطع أحد ملء مكانه".

مونيكا بيلوتشي تخطف الأنظار في العرض العالمي لفيلم "The Birthday Party"

خطفت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي الأنظار في العرض العالمي لأحدث أفلامها هذا العام بعنوان "The Birthday Party".

واحتفلت مهرجان كان السينمائي بفريق العمل وأبطال الفيلم، ونشرت صورا لهم على الريد كاربت، وكان من ضمنهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والجريمة في منطقة ريفية هادئة، يعيش شخص يدعى بيرجوني وزوجته نورا وابنته إيدا بالقرب من الفنانة كريستينا، وبينما يخططون لحفل عيد ميلاد نورا الأربعين، يبدأ غرباء غامضون بالظهور في القرية، والفيلم ينافس على جائزة "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم في الفعاليات,

رامي مالك يقترب من الفوز بجائزة أفضل ممثل

يشارك النجم العالمي رامي مالك بفيلمه "The Man I Love" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، وسط توقعات بقرب فوزه بجائزة "أفضل ممثل" بعد الإشادة بدوره ضمن أحداث الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والرومانسية بمدينة نيويورك في ثمانينيات القرن العشرين، حول علاقة شاذة بين رجلين أحدهما فنان لتتطور علاقتهما ما بين المرض والموت، وسط العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رامي مالك، ريبيكا هال، إيبون موس باكراك، توم ستيردجيز، إيمي كارلسون، ساشا لاين، كتابة وإخراج الأمريكي إيرا ساكس،ويعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للفيلم وسط منافسة شرسة بين عدد من الأفلام على جائزة السعفة الذهبية.

