خلال أداء عمله.. وفاة محامٍ داخل محكمة الدخيلة غرب الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:31 م 21/05/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

توفي المحامي مصطفى غباشي، اليوم الخميس، أثناء تأدية عمله خلال مرافعته في قضية منظورة بمحكمة الدخيلة غرب الإسكندرية.

الواقعة أثناء المرافعة داخل المحكمة

ووفقًا لمصدر بنقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، فقد حدثت الوفاة أثناء قيام المحامي بمهام عمله وتقديم مرافعته في جنحة تتبع دائرة العامرية داخل المحكمة.

متابعة نقابة المحامين

وأوضح مصدر بنقابة المحامين بالإسكندرية أن النقابة تتابع الموقف، وتستعد لإصدار بيان نعي رسمي للفقيد، مع بدء إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

دعم أسرة الفقيد

وأكد المصدر أن النقابة تتواصل مع أسرة المحامي المتوفى لتقديم الدعم اللازم، ومتابعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالحادث.

نعي من زملاء المهنة

ونعى عدد من المحامين وزملاء المهنة الفقيد، داعين له بالرحمة والمغفرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفاة محام محكمة الدخيلة أخبار الحوادث نقابة المحامين

