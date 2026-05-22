إعلان

ضبط 4 أشخاص لإدارة بث مباشر يتضمن سبّ وتعدٍ لتحقيق أرباح بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

09:34 م 22/05/2026

المتهمون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو "بث مباشر" تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على بعضهم بالسب والشتم والتلفظ بألفاظ خادشة.

إدارة بث مباشر يتضمن سبّ وتعدٍ لتحقيق أرباح

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وضُبط بحوزتهم 5 هواتف محمولة المستخدمة في تصوير وبث المقاطع المشار إليها.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بتصوير ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة أمن الاسكدرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"
شئون عربية و دولية

"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم
بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟