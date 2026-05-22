كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو "بث مباشر" تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على بعضهم بالسب والشتم والتلفظ بألفاظ خادشة.

إدارة بث مباشر يتضمن سبّ وتعدٍ لتحقيق أرباح

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وضُبط بحوزتهم 5 هواتف محمولة المستخدمة في تصوير وبث المقاطع المشار إليها.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بتصوير ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

