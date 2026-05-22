ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟

كتب : وكالات

09:21 م 22/05/2026

استقالة مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي

علق الرئيس الأمريكي على استقالة مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد من منصبها.
وقال ترامب، في منشور له على منصة تروث سوشيال اليوم الجمعة، إن تولسي غابارد مديرة الاستخبارات الأمريكية ستغادر للأسف منصبها في 30 يونيو المقبل.
وأضاف ترامب "لسوء الحظ، وبعد أن قدمت تولسي غابارد أداءً رائعًا، ستغادر الإدارة في 30 يونيو. فقد أصيب زوجها العزيز، أبراهام، مؤخرًا بنوع نادر من سرطان العظام".
وأكد ترامب أن تولسي غابارد ترغب في البقاء بجانب زوجها، ومساعدته على استعادة صحته، متابعًا:"إن الزوجان يخوضان معًا معركةً شرسة. لا شك لديّ أنه سيتعافى قريبًا".
وأوضح ترامب "لقد قامت تولسي بعملٍ استثنائي، وسنفتقدها. وسيتولى نائبها الرئيسي المحترم، آرون لوكاس، منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة".

دونالد ترامب تولسي جابارد الاستخبارات الأمريكية البيت الأبيض





