"النار مخلتش".. السيطرة على حريق داخل مصنع قماش في قليوب (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

07:29 م 22/05/2026
  • عرض 4 صورة
شهدت منطقة أرض الحافي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية حالة من الاستنفار، عقب اندلاع حريق داخل مصنع للقماش، ما استدعى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ وتحرك فوري لقوات الحماية المدنية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع للقماش بشارع سالم مسلم المتفرع من شارع عيد أبو مرزوق بمنطقة أرض الحافي.
وعلى الفور، جرى إخطار الأجهزة الأمنية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

السيطرة على النيران ومنع امتدادها

فرضت قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات والمباني المجاورة، وتمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المنطقة.

المعاينة والتحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع سرعة إجراء تحريات المباحث وسماع أقوال شهود العيان.

