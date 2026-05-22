لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا مصرعها غرقًا داخل إحدى الترع بقرية صفط العرفا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار أمني وانتقال قوات الإنقاذ

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق لطفلة تُدعى "س. خ. ع."، تبلغ من العمر 12 عامًا، داخل ترعة السيد محمد بقرية صفط العرفا بدائرة مركز الفشن.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.