"دهسُه وهرب".. مصرع مُسن تحت عجلات سيارة مجهولة بالدقهلية

كتب : رامي محمود

07:59 م 22/05/2026

لقي شخص مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة أمام عزبة التفتيش بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفر قائدها هاربًا.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بأحد الأشخاص أمام عزبة التفتيش بمنية سندوب.
وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ.

مصرع الضحية في موقع الحادث

وبالفحص تبين مصرع المدعو "موسى عبد العظيم إبراهيم أبو خضرة"، 60 عامًا، مقيم بالمنصورة، حيث عُثر عليه جثة هامدة وبها تهتك في الرأس نتيجة الحادث.
نقل الجثمان والتحقيقات
جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى المنصورة الدولي عقب المعاينة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط السيارة المتسببة في الحادث.

