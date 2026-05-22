لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر حادث سقوط براميل تحتوي على مادة سائلة كيميائية من سيارة جامبو، على طريق المنصورة – بلقاس بعد كوبري عمار بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة ووفاة أحد الأشخاص.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط براميل مادة سائلة من سيارة جامبو على الطريق، ما تسبب في اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف ووقوع إصابات ووفيات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

حالة وفاة وإصابات خطيرة

وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد علي طه"، 40 عامًا، من عزبة جاد ببلقاس، حيث جرى نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب طفل وشخصان آخران بإصابات بالغة شملت حروقًا كيميائية وجروحًا قطعية واشتباهاً ما بعد الارتجاج.

حادث ثانٍ أثناء تأمين الموقع

وخلال أعمال تأمين موقع الحادث، وقع حادث انقلاب دراجة نارية، أسفر عن إصابة "عمر حمادة عبد المنعم"، 41 عامًا، باشتباه كسر بالركبة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب الحادث وملابساته.