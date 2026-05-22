أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، انتهاء الاستعدادات والجاهزية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في مختلف القطاعات، وعلى مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على جاهزية جميع المجازر على مستوى المحافظة لاستقبال رؤوس الماشية، سواء المخصصة للأضاحي أو لأصحاب محلات الجزارة، بالإضافة إلى متابعة محلات اللحوم والجزارة لمراقبة سلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تدعيم المجازر بأطباء

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء بالمجازر لفحص اللحوم، كما يتم تدعيم المجازر بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة أعداد الذبائح المتوقعة في الفترة التي تسبق العيد وأثناءه.

وأضاف أنه يتم تكثيف المرور على المجازر بالمحافظة للتأكد من سلامة الحيوانات، وتوفر معدات المجازر، ووجود أدوات النظافة للحفاظ على جودة اللحوم، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإجراء الصيانة اللازمة لمرافق المجازر (الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء)، حيث تشمل الخطة 24 مجزرا على مستوى المحافظة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى.

كما جرى توفير كافة مستلزمات المجازر لضمان حسن سير العمل، من صيانة وسلامة الأختام، وتوفير المواد الملونة المستخدمة لختم الذبائح، مع التنسيق مع مباحث التموين، ومديرية التموين، وسلامة الغذاء وحماية المستهلك، وشرطة المسطحات، لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، والتصدي لحالات الذبح خارج المجازر، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الوسائل الإرشادية لتوعية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي داخل المجازر، حفاظاً على صحتهم ومنعا لتلوث البيئة.