إعلان

بـ 24 مجزراً.. الطب البيطري بالدقهلية يعلن الطوارئ لاستقبال أضاحي العيد

كتب : رامي محمود

03:24 م 22/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (9)
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (6)
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (5)
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (4)
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (3)
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (2)
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (1)
  • عرض 9 صورة
    استعدادات الطب البيطري فى الدقهلية لعيد الاضحى (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، انتهاء الاستعدادات والجاهزية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في مختلف القطاعات، وعلى مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على جاهزية جميع المجازر على مستوى المحافظة لاستقبال رؤوس الماشية، سواء المخصصة للأضاحي أو لأصحاب محلات الجزارة، بالإضافة إلى متابعة محلات اللحوم والجزارة لمراقبة سلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تدعيم المجازر بأطباء

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء بالمجازر لفحص اللحوم، كما يتم تدعيم المجازر بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة أعداد الذبائح المتوقعة في الفترة التي تسبق العيد وأثناءه.

وأضاف أنه يتم تكثيف المرور على المجازر بالمحافظة للتأكد من سلامة الحيوانات، وتوفر معدات المجازر، ووجود أدوات النظافة للحفاظ على جودة اللحوم، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإجراء الصيانة اللازمة لمرافق المجازر (الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء)، حيث تشمل الخطة 24 مجزرا على مستوى المحافظة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى.

كما جرى توفير كافة مستلزمات المجازر لضمان حسن سير العمل، من صيانة وسلامة الأختام، وتوفير المواد الملونة المستخدمة لختم الذبائح، مع التنسيق مع مباحث التموين، ومديرية التموين، وسلامة الغذاء وحماية المستهلك، وشرطة المسطحات، لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، والتصدي لحالات الذبح خارج المجازر، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الوسائل الإرشادية لتوعية المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي داخل المجازر، حفاظاً على صحتهم ومنعا لتلوث البيئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطب البيطري عيد الاضحى الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
رياضة محلية

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟
كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟
زووم

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟

تسلل من المنور لسرقتها.. التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها بشبرا
أخبار المحافظات

تسلل من المنور لسرقتها.. التحريات تكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد حفيدها بشبرا
"التوقيت غير مناسب".. تعليق مثير من ترامب حول حضور زفاف نجله (فيديو)
شئون عربية و دولية

"التوقيت غير مناسب".. تعليق مثير من ترامب حول حضور زفاف نجله (فيديو)
قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لصرف معاشات شهر يونيو الأحد المقبل
اقتصاد

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لصرف معاشات شهر يونيو الأحد المقبل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟