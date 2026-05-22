"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"

كتب : وكالات

07:56 م 22/05/2026

أفاد إعلام محافظة القدس بأن 9 مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى عنوة بعد الاعتداء على اثنين من حراسه عبر باب الغوانمة، وتمكنوا من الوصول إلى صحن قبة الصخرة.

وقالت محافظة القدس، في بيان لها اليوم الجمعة، إن اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى وبحوزتهم قربان الخبز يأتي ضمن مساعي جماعات الهيكل لتكريس الطقوس التوراتية وتغيير الهوية الاسلامية للمسجد.

وأوضحت المحافظة، أن هذه تعد السابقة الأولي من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967، لافتة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات “الهيكل المتطرفة بمناسبة ما يسمى “عيد الأسابيع” العبري.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى، تترافق مع دعوات لتقديم القرابين النباتية والحيوانية داخل المسجد، ضمن مساعي جماعات الهيكل لتكريس الطقوس التوراتية وتغيير الهوية الاسلامية للمسجد الأقصى المبارك.

