تصوير- محمود بكار:

وصل منذ قليل النجم كريم عبد العزيز وزوجته العرض الخاص للفيلم العالمي "7 Dogs" الذي يقام مساء اليوم الجمعة، استعدادا لبدء عرضه بالسينمات حول العالم يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجه كريم عبد العزيز التحية للجميع فور حضوره على الريد كاربت والتقط مع زوجته العديد من الصور التذكارية احتفالا بعرض الفيلم في السينمات.

حضور كبير لنجوم الفن والإعلام بالعرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

يشهد العرض الخاص لفيلم "7 Dogs" المقام مساء اليوم الجمعة حضور عدد كبير من أبرز النجوم والإعلاميين منهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد فهيم، الفنانة فيفي عبده، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، السيناريست أيمن وتار، المنتج جمال العدل، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.



يشارك الفنان كريم عبد العزيز بطولة الفيلم عدد كبير من ألمع النجوم هم، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان.

