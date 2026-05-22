إعلان

التحقيق في لغز وفاة شاب داخل منزله بإحدى قرى الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

09:22 م 22/05/2026

مستشفى الداخلة العام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باشرت النيابة العامة في محافظة الوادي الجديد تحقيقاتها في واقعة وفاة شاب داخل منزله بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط، عقب العثور عليه داخل إحدى غرف المنزل، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ بالعثور على الجثمان

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بالعثور على الشاب "أحمد محمد مهدي"، 22 عامًا، متوفى داخل غرفة بمنزله في قرية البشندي بمركز بلاط.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلاط المركزي، لعرضه على الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي اللازم.

تحريات وإجراءات قانونية

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة لا تزال قيد الفحص، ولم يتم التوصل إلى سبب الوفاة حتى الآن.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت استكمال الفحوصات اللازمة وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة شاب الوادي الجديد النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيل زد يشعل أزمة في الهند عبر "حزب شعب الصراصير".. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

جيل زد يشعل أزمة في الهند عبر "حزب شعب الصراصير".. ما القصة؟
"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟
رياضة عربية وعالمية

"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟
"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
رياضة عربية وعالمية

"بعد حديث فليك وانضمامه للمنتخب".. ماذا قدم حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة؟
بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة
سينما

بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة
ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
أخبار مصر

ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟