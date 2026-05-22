باشرت النيابة العامة في محافظة الوادي الجديد تحقيقاتها في واقعة وفاة شاب داخل منزله بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط، عقب العثور عليه داخل إحدى غرف المنزل، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

بلاغ بالعثور على الجثمان

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بالعثور على الشاب "أحمد محمد مهدي"، 22 عامًا، متوفى داخل غرفة بمنزله في قرية البشندي بمركز بلاط.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلاط المركزي، لعرضه على الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي اللازم.

تحريات وإجراءات قانونية

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة لا تزال قيد الفحص، ولم يتم التوصل إلى سبب الوفاة حتى الآن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت استكمال الفحوصات اللازمة وبيان سبب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.