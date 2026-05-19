أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، لإجراء أعمال صيانة بلوحة توزيع غرب بلطيم.

أوضح البيان الصادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، أنه وفقًا للتنسيق مع هندسة كهرباء بلطيم سوف يبدأ فصل التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مشيرًا إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل شارع التحرير، نتيجة صيانة محول الإسعاف.

كما يجرى فصل التيار الكهربائي عن محول ريف البرج، على أن تتأثر بالفصل مناطق الربع وريف البرج خلال فترة الصيانة.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمخابز والمستشفيات اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي بصورة طبيعية.