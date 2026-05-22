قالت وزارة الداخلية ، إنه في إطار توضيح خلفيات ضبط إحدى السيدات حال قيامها بإلقاء مخلفات لحوم بالطريق العام لإطعام الكلاب الضالة بالقاهرة، ونشرها ذلك بحسابها بمواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على التبرع للحيوانات.

فقد أوضح مصدر أمني، اليوم الجمعة، أن تناول الكلاب لتلك المخلفات يؤدى إلى إصابتها بأمراض وتغيير سلوكها وزيادة شراستها الأمر الذى يهدد حياة وصحة المواطنين، بالإضافة إلى التلوث البيئي؛ فضلاً عن أن إعلانها عن تلقى تبرعات جاء دون حصولها على تصريح من الجهات المعنية.

وأصدرت وزارة الداخلية أمس الخميس، بيانا كشفت من خلاله ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من إحدى السيدات لقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالقاهرة.

وفي بيانها الذي صدر مساء الخميس، أكدت الوزارة إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدتها وقت ارتكاب الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإطعام الكلاب الضالة بالطرق العامة بالأطعمة غير المطهية وغير المعقمة وتصويرها لمقاطع الفيديو المُشار إليها ونشرها بحسابها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد حث المواطنين على الرفق بالحيوان ، وبفحص هاتفها المحمول "تبين احتوائه على دلائل تؤكد قيامها بإنشاء صفحة لجمع التبرعات للحيوانات الأليفة".