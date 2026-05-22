أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نقص أدوية الكلى يعود إلى تعطل أحد خطوط الإنتاج في شركة منتجة لعقار يحفز كرات الدم الحمراء.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة على قناة "صدى البلد"، أن تعطل خط الإنتاج تسبب في نقص الكميات المتوفرة مؤقتًا.

وأشار إلى أن المرضى كانوا يحصلون على الجرعة الشهرية كاملة دفعة واحدة، والآن تُصرف كميات تكفي لأسبوع فقط مما أثار القلق.

ولفت إلى أن "الوزارة هتستورد جزء من احتياجات الدواء لسد العجز وتلبية احتياجات المرضى، ومفيش أزمة حقيقية"، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة لتوفير احتياجات المرضى ومنع حدوث أي نقص.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على نفي ما تردد بشأن نقص اليود المشع في معاهد الأورام بقنا، وسيتم التواصل للتأكد من الموقف.