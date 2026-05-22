قررت الطريقة الرفاعية، غلق مقر الطريقة بشارع القلعة لمدة شهر اعتباراً من تاريخه، وذلك لمراجعة بعض الأمور المتعلقة بالمقر، والتشاور مع حكماء وأبناء الطريقة بشأن ضرورة إيجاد مقر دائم ومستقر يليق بمكانة الطريقة الرفاعية وتاريخها.

وأوضحت الطريقة في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي نظراً لما تمر به الطريقة الرفاعية خلال الفترة الماضية من ظروف ومتغيرات، وما شهدته الساحة من بعض السلبيات والمحاولات التي تستهدف النيل من كيان الطريقة وثوابتها، ما أصبح لزاماً عليها إعادة ترتيب الوضع الداخلي للطريقة بما يحفظ إرث الإمام أحمد الرفاعي، وصون وحدة أبناء الطريقة من محاولات التفتيت والدخلاء الذين يتخذون اسم الطريقة ستاراً بينما هدفهم الحقيقي هدم ثوابتها وتفريق شملها.

وأشارت الطريقة إلى أنها قررت البدء في وضع نظام إداري وتنظيمي جديد للطريقة الرفاعية يعتمد على الكفاءات الحقيقية من أبناء الطريقة، بما يحقق الانضباط وحسن الإدارة، وقد تم تكليف نائب عموم الطريقة الرفاعية محمود طارق ياسين الرفاعي بالإشراف على إعداد هذا النظام ومتابعة تنفيذه.

وأهابت مشيخة عموم الرفاعية بالجميع عدم التحدث باسم الطريقة أو تمثيلها بأي صورة كانت، والتأكيد على أن الجهة الوحيدة المخول لها إصدار البيانات أو التصريحات الرسمية هي مشيخة عموم السادة الرفاعية عبر منصاتها الرسمية المعتمدة.

ودعت المشيخة جميع أبناء الطريقة الرفاعية إلى التكاتف والاصطفاف والحفاظ على وحدة الصف، والعمل بروح المحبة والإخلاص، حتى تعود الطريقة أكثر قوةً وتنظيماً وثباتاً بإذن الله تعالى.