بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تنظيم تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في منظومة تداول السلع الأساسية.

وأوضح المنوفي، في بيان اليوم الجمعة، أن تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية سيحقق العديد من المكاسب المهمة، أهمها تعزيز الشفافية في التسعير، وضبط حلقات التداول، ومنع الاحتكار أو التلاعب، فضلًا عن توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي مباشر على المستهلك والتاجر معًا.

وأضاف أن بدء تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عبر البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحقيق التوازن السعري، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلعة للمواطنين بأسعار عادلة.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدتها وزارة التموين بحضور قيادات البورصة السلعية والهيئة العامة للسلع التموينية وكبرى شركات إنتاج السكر، تعكس جدية الدولة في تطبيق منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية في إدارة تداول السلع الاستراتيجية، وهو ما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف داخل السوق.