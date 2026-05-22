لقي رجل في العقد السادس من عمره مصرعه، منذ قليل، إثر مشاجرة بسلاح أبيض بقرية تابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بوصول الجثمان إلى المستشفى

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثمان شخص إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، عقب وقوع مشاجرة بسلاح أبيض داخل نطاق المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال شهود العيان، للوقوف على أسباب المشاجرة التي انتهت بمقتل شخص.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص الأولي مصرع "رجب. م. خ"، 52 عامًا، إثر مشاجرة بسلاح أبيض بسبب خلافات مع آخرين، حيث تعرض لإصابة خطيرة بسكين، أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته داخل مستشفى الداخلة العام.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

تحقيقات النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت استكمال التحريات حول ملابسات المشاجرة، وبيان دور أطراف الواقعة وأسباب الخلاف الذي سبق الحادث.

وتواصل النيابة العامة في الوادي الجديد فحص المحضر وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.