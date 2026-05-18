جرفه التيار.. مصرع شاب غرقًا في مياه الرياح الناصري بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:38 م 18/05/2026

جثة ارشيفية

لقى شاب مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، بمياه الرياح الناصري أمام قرية عمر شاهين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود غريق بمياه الرياح الناصري أمام قرية عمر شاهين بنطاق المركز.

انتقال قوات الإنقاذ وانتشال الجثة

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ونجحت القوات بمساعدة الأهالي في انتشال الجثة.

وتبين أن الجثة لشاب يُدعى محمد.م.م، يبلغ من العمر 20 عامًا، ومقيم بمركز بدر.

نقل الجثة للمستشفى

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بدر المركزي، وإيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، لحين توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة.

تحرير محضر بالواقعة

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث غرق البحيرة الرياح الناصري غرق شاب

الحكومة تبحث إطلاق برنامج موحد للدعم النقدي في مصر.. ما القصة؟